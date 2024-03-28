Kırklareli\'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde yaptığı denetimde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
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Doğu Karadeniz'den ocak-şubat döneminde yapılan su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 21 milyon 507 bin 744 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden 2 ayda 16 ülkeye 4 bin 436 ton su ürünü satıldığını belirtti. En fazla ihracatın Rusya Federasyonu'na yapıldığı ve Trabzon'un ihracatının yüzde 22 arttığı ifade edildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen şok asayiş ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında 6 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi. Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kurusıkı tabanca, kurusıkı tabanca fişekleri, radar tespit cihazları ve bıçaklar ele geçirildi. Ayrıca uygulama kapsamında 5 araca trafik cezası kesilirken, 3 kişiye idari para cezası verildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Hüseyin Güneş olduğu belirlenen kişinin 7 farklı suçtan toplamda 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Güneş, polis ve adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İmkander Gaziantep Şubesi, Gazze'de ve Suriye'de bulunan kamplarda binlerce aileye her gün iftar yemeği dağıtıyor. Gaziantep'te ise yetim ve fakir ailelere iftar yemeği veren dernek, mazlumlara yardım etmek için çalışmalarını hızlandırdı. İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, Türkiye'deki Müslüman kardeşlere yardımlarından dolayı teşekkür ederek, desteklerini beklediklerini belirtti.
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılmasını için çalışmalarına devam ediyor. Yoğun kar yağışı sonrasında harekete geçen ekipler, köy ve mezra yollarını açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki üs bölge yollarında yürütülen çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser tedavisi gören Kadir Karataş'a, midesinin alt tarafından alınan parçayla yemek borusu yapıldı. Karataş, ameliyat sonrası tedaviye olumlu yanıt vererek yemek yemeye başladı.
Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Kanpolat, Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir yere geldiğini ve sağlıkta rakip ülkelerden önde olduğunu belirtti. Türkiye, diş tedavisi, saç ekimi ve estetik uygulamaların yanı sıra kanser tedavisi, organ nakli gibi büyük ameliyatlar için de tercih edilen bir destinasyon haline gelmiştir. Türkiye'nin sağlık turizmi hedefini yakaladığı ve çıtayı yükseltmeye başladığı ifade edilmektedir. Ülkede bulunan kamu hastanelerinin yabancı hastalar tarafından tercih edildiği ve Türkiye'nin 160 ülkeye hitap ettiği vurgulanmaktadır. Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısı, rakipleri tarafından tedirginlik yaratmaktadır. Ayrıca, Türkiye'ye sağlık turizmi için hasta gönderen ülkelerin de altyapıya yatırım yapmaya başladığı ve merdiven altı kuruluşlarla mücadele edilmesinin önemine dikkat çekilmektedir.
Hekimhan'da cumhur ittifakının MHP'li belediye başkan adayı Memet Tabaroğulları, seçim çalışmalarına hız vererek esnafları ve vatandaşları ziyaret ediyor. Destek amaçlı MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve AK Parti eski milletvekillerinden Öznur Çalık da Tabaroğulları'na eşlik ediyor. Hekimhanlılar, Tabaroğulları'nın projelerini heyecanla dinliyor ve cumhur ittifakının hizmetlerine kavuşmayı bekliyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacak yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar için hasta ve engelli nakil araçları hizmeti sunacak.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 'Yaşlılar Haftası' dolayısıyla Kemer'de yaşayan yaşlı vatandaşlara iftar yemeği verdi. Başkan Topaloğlu, yaşlı vatandaşlarla sohbet etti ve ihtiyaçlarını sordu.
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