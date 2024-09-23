Kırklareli'nde Ahilik Haftası Töreni

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Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hüsnü Güngör Akarca, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, meslek odası temsilcileri ve öğrenciler katıldı.