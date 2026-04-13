Kırklareli\'nde Akran Zorbalığı Eğitimi

Kırklareli'nde lise öğrencilerine "Akran zorbalığı" eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Ekrandan Hayata Projesi" kapsamında Mustafa Dalcalı İlkokulunda mahremiyet bilinci, akran zorbalığı ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Eğitim Birim Sorumlusu Vedat Balta, eğitimde, akran zorbalığı ve zorbalıkla baş etme yolları, mahremiyetin günlük yaşam içerisindeki yeri ve önemi, duygusal, sosyal, bedensel ve bilişsel mahremiyet kavramları, dijital ve sanal mahremiyetin önemini anlattı.

- Okul Sporları Tekvando Şampiyonası

Kırklareli Ergin Spor Kulübü sporcusu Aden Ünlü, Okul Sporları Tekvando Şampiyonasında 47 kilogram bayanlarda şampiyon oldu.

Ünlü, Düzce'de gerçekleştirilen şampiyonada rakiplerini yenerek birincilik kürsüsünde yer aldı.

Antrenör Gökhan Yeşil, sporcunun Erzurum'da gerçekleştirilecek Okul Sporları Tekvando Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandığını söyledi.

Sporcunun başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden Yeşil, sporcuya başarıların devamını diledi.

Hasta nakil süreçleri değerlendirildi

Kırklareli'nde Hasta Nakil Süreçleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Türkyılmaz başkanlığında, gerçekleştirilen toplantıya, sevk komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda, hasta nakil süreçleri ve sevk stratejileri değerlendirilirken, acil servis, yoğun bakım, palyatif bakım ve yataklı servislerden yapılan sevklerin daha etkin yürütülmesi çalışmaları görüşüldü.