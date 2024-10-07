Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Atatürk Spor Salonu önünde toplanan sporcular, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.
Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası Töreni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?