Kırklareli\'nde Anadolu Mektebi Yıl Sonu Programı

15.05.2026 14:35
Kırklareli'nde düzenlenen programda konuşan Vali Uğur Turan, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi'nin öğrencilere okuduğunu anlama ve hayata rehber kılma amacı taşıdığını belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, milli ve manevi değerlerle donatılmış, sorgulayan ve üretken bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor. Etkinlikte Prof. Dr. Sami Güçlü ve diğer yetkililer de konuşma yaparak kitap okumanın önemini vurguladı.

Kırklareli'nde Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yıl Sonu Programı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde yürütülen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi'nin, öğrencilerin yalnızca kitap okumasını değil, okuduklarını anlamasını, değerlendirmesini, yorumlamasını ve hayatlarına rehber kılmasını amaçlayan önemli bir eğitim hareketi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun, köklerine bağlı, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, çağın gerekleriyle donatılmış bir neslin yetiştirilmesini hedeflediğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Bu büyük hedefin eğitim alanındaki en önemli yansıması olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bilgiyi ezberleyen değil, anlamlandıran, düşünen, sorgulayan, araştıran, ahlaklı, erdemli, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi esas almaktadır."

Anadolu Mektebi çalışmalarının da bu anlayışın sahadaki en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Turan, öğrencilerin program sayesinde büyük yazarları tanıma, eserler üzerinden düşünmeyi öğrenme, yazılı ve sözlü ifade becerilerini geliştirme ve kültürel hafızayla güçlü bağlar kurma imkanı bulduğunu dile getirdi.

Okumanın önemine değinen Turan, "Okumak sadece satırları takip etmek değildir. Okumak, insanın kendisini keşfetmesi, aklını geliştirmesi, gönlünü zenginleştirmesi ve ufkunu genişletmesidir. Kitaplarla kurulan her güçlü bağ, çocuklarımızın karakterine yapılan en kıymetli yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de konuşmasında hayat hikayesinden kesitler sundu.

Kitap okumanın önemine dikkati çeken Güçlü, öğretmenlerin öğrenciler için gerçek bir rehber olduğunu ifade etti.

Verilen fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Güçlü, Anadolu Mektebi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Balcı da konuşma yaptı. Etkinlik, öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası Başsavcılıktan açıklama var
200'den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
