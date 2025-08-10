Kırklareli'nde Anaokulu Açıldı - Son Dakika
Kırklareli'nde Anaokulu Açıldı

10.08.2025 10:00
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anaokulu, modern eğitim imkanıyla hizmete girdi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende 2025, 2026 eğitim ve öğretim yılında faaliyete başlayacak olan anaokulunun modern eğitim ortamı ve donanımıyla dikkat çektiğini söyledi.

Okulun hayırlı olmasını temenni eden Turan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çocuklarımıza güvenli, kaliteli ve değerlerimizle bütünleşmiş bir eğitim sunuyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de okulda 50 öğrencinin eğitim göreceğini belirtti.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

Programa Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

