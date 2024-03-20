Kırklareli\'nde Aranan 8 Hükümlü Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 8 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından aranan 8 hükümlü gözaltına alındı.
Hükümlerin adreslerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile bıçak ele geçirildi.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
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