Kırklareli\'nde Aşk ve Saygı Dolu 50 Yıl

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Kırklareli'nde 50 yılı aşkın süredir evli olan çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, mutluluğun yolunun sevgi ve saygıdan geçtiği mesajını verdi.

Ali ve Saadet Özkut çifti, 1968 yılında görücü usulüyle tanışarak 1970'te evlendi. Esnaflık yapan Ali Özkut, 15 yıl önce emekli oldu. Üç kız çocuk sahibi olan çift, birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyı yıllarca sürdürmeyi başardı.

Benzer şekilde, Fatma ve Cevat Közler çifti de 1968 yılında tanışarak 1969'da evlendi. Üç çocuk sahibi olan çift, yıllar boyunca hem sevinçlerini paylaştı hem de zorlukları birlikte aşarak aralarında güçlü bir bağ oluşturdu.

"55 yıldır evliyiz, bu yıllar sevgi, saygıyla geçti"

Ali Özkut (82), AA muhabirine, evliliklerinin temelini karşılıklı saygının oluşturduğunu belirtti.

Eşini ilk gördüğünde duyduğu heyecanı hep yaşadığını ifade eden Özkut, "55 yıldır evliyiz, bu yıllar sevgi, saygıyla geçti. Küskünlük yok aramızda. Küskünlük olsa da uzun süreli küskünlük olmazdı evimizde. Mutlu evliliklerde öyle olur." dedi.

Eşiyle birçok sıkıntı ve zorluğun üstesinden geldiklerini dile getiren Özkut, beraber üzülüp beraber güldüklerini kaydetti.

Evlilikte "önce eşim, sonra işim" denmesi gerektiğine dikkati çeken Özkut, "Bugün yaptığını yarın unutacaksın. Saygılı olacaksın birbirine. O kızarsa ben susuyorum, ben kızarsam o susuyor. Neticede 55 yılı doldurduk. Gençlere tavsiyem birbirlerine saygılı olsunlar. Sabırlı olsunlar. Hayat bu, varlığa da yokluğa da katlanmaları lazım. Sabırlı olmaları lazım evlilik hayatında. Saygı, sevgi şart." diye konuştu.

Saadet Özkut (72) ise evliliklerinde her zaman dürüstlük ve uyumun ön planda olduğunu söyledi.

Evlilik yıllarının çok güzel geçtiğini anlatan Özkut, "Ne ben eşimden gizli bir iş yaparım ne eşim benden gizli bir iş yapar, her şeyimiz ortada." dedi.

"Evliliğimizin sırrı birbirimizi dinlemek, saygı, sevgi"

Fatma Közler (76) de eşiyle güzel bir yaşam sürdüklerini anlattı.

Eşine duyduğu sevginin ilk günkü gibi sürdüğünü belirten Közler, "Birbirimizi dinliyor, anlaşıyoruz. Evliliğimizin sırrı birbirimizi dinlemek, saygı, sevgi. Hayırlısıyla bugüne geldik, iyilikle güzellikle. Allah'a çok şükür. Allah bugünümüzü aratmasın." ifadelerini kullandı.

Cevat Közler (82) de eşinden çok memnun olduğunu belirtti.

Evlilik hayatında eşiyle hiçbir zaman kavga etmediklerini anlatan Közler, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür çok mesudum, çok iyiyim. Eşim çoluk çocuğumuza baktı, yemeğimizi yapıyor, memnunum. O öldü mü ben gittim. Allah göstermesin. Hayatım ona bağlı."