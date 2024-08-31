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Kırklareli'nde balıkçıların umudu pazartesi gününe kaldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde denizlerde 1 Eylül'de sona erecek av yasağı ile birlikte sabahın erken saatlerinde balık avına çıkmayı planlayan balıkçıların umudu kötü hava şartları nedeniyle pazartesi gününe kaldı.

Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy Beldesinde 1 Eylül Pazar günü sona erecek olan denizlerdeki av yasağını bekleyen balıkçılar günler öncesinden hazırlıklarını tamamlamıştı. Fakat 31 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'dan itibaren başlayan yağmur yağışı ve fırtına balıkçıların denize çıkma beklentisini 2 Eylül Pazartesi gününe çevirmesine neden oldu.

Havanın durumuna göre karar verecekler

Beldede bulunan balıkçılardan bazıları 1 Eylül Pazar günü sabahın erken saatlerinde "vira bismillah" demeyi düşünürken 31 Ağustos gecesinin ilerleyen saatlerinde havanın durumuna göre karar vereceklerini belirttiler.