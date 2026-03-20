Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

20.03.2026 14:37
Kırklareli'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Uğur Turan, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda, bayramların yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedesteni olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Turan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri minnetle yad ettiğini kaydetti.

Bayramlarda büyüklerin ziyaret edilip, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerini hatırlamak ve kırgınlıkları geride bırakmak gerektiğini anlatan Turan, "Bu bayramın da sevgi, saygı ve hoşgörünün daha da güçlendiği; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekiştiği bir bayram olmasını temenni ediyorum." dedi.

Törene, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş
İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt’te rafineriler durdu İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt'te rafineriler durdu
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor 6 puanlık maçta kazanan Kayserispor

14:32
Trump’tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
14:10
Milli Takım’ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
Milli Takım'ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
12:35
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
12:18
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
