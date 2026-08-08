Kırklareli'nde Eğitim Planlama Toplantısı

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce Eğitim Planlama Komitesi Toplantısı yapıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Kömür, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Zeliha Türkyılmaz, eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, anabilim dalı başkanları, klinik eğitim sorumluları ve asistan hekimler katıldı.

Toplantıda yeni başlayan ve eğitimine devam eden asistan hekimlerin görüş ve önerileri değerlendirilerek, asistanlık eğitim süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Komitenin ikinci oturumunda ise asistanlık eğitim planlamaları ile hastanenin kurumsal internet sayfasına yönelik çalışmalar görüşüldü.