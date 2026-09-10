Kırklareli'nde eğitim ve okul güvenliği toplantısı Vali Turan başkanlığında yapıldı
Kırklareli'nde 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık ve Okul Güvenliği Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda okul ve çevrelerinin güvenliği, fiziki şartların iyileştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.
Kırklareli'nde, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık ve Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda öğrencilerin nitelikli ortamlarda eğitim almalarını??????? sağlamak için yürütülen çalışmalar ele alındı.
Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, okul ve çevrelerinin güvenliğinin sağlanması, eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve il genelinde ihtiyaç duyulan tedbirlerin zamanında alınması hususları değerlendirildi.
Vali Turan, çocukların güvenle eğitim alacağı ve geleceğe umutla hazırlanacağı güçlü eğitim ortamlarını ortak akılla inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.
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