Kırklareli'nde Eğitim Yılı Toplantısı

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında, müdürlük konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim dönemine dair planlamalar görüşüldü.

Eğitsel ve sosyal faaliyetler ile okulların fiziki durumları ve hazırlıkları hakkında bilgi alan Özefsun, yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirileceğini ifade eden Özefsun, sorunsuz bir eğitim yılı temennisinde bulundu.