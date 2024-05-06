Kırklareli\'nde Elektronik Sigara Kaçakçılığı İddiası

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Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan yasa dışı yollarla elektronik sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık A.M.H. ile N.M.H. hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların Bulgaristan'dan Türkiye'ye gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın kaçak yollarla 136 elektronik sigara getirmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.

Sanık A.M.H. yönetimindeki otomobilin Dereköy Sınır Kapısında gümrük muhafaza ekiplerince "şüpheli" görülerek x-ray taramasına tabi tutulduğu, tarama işlemlerinde şüpheli yoğunluk olması nedeniyle arama yapıldığı belirtilen iddianamede, elektronik sigaraların otomobilin bagaj bölümünde bulunan ses sistemi kabini içerisinde gizlenmiş halde olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, sanık A.M.H'nin ifadesinde, elektronik sigaraların kendisine ait olduğunu kabul ettiği, Bulgaristan'dan temin ederek kazanç sağlamak amacıyla Türkiye'ye getirdiği bilgisi eklendi.

İddianamede sanık A.M.H. ile N.M.H. hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ile on bin güne kadar adli para cezası isteniyor.

Sanıkların, 27 Haziran'da yargılanması başlayacak.

Olay

Bulgaristan'dan Türkiye'ye 21 Şubat'ta giriş yapan A.M.H. yönetimindeki B8344TT plakalı araç, şüphe üzerine gümrük muhafaza ekiplerince x-ray taramasına tabi tutulmuş, x-ray cihazının yoğunluk gösterdiği bölgelerde yapılan aramada, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmek istenen 136 elektronik sigara bulunmuştu.

Gözaltına alınan şüpheli A.M.H. ve N.M.H, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Elektronik sigaralara ise el konulmuştu.