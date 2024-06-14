Kırklareli'nde Etkili Olan Dolu Tarım Alanlarına ve Evlere Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nde Etkili Olan Dolu Tarım Alanlarına ve Evlere Zarar Verdi

Kırklareli'nde etkili olan dolu, tarım alanları, araçlar ve evlere zarar verdi. Kent genelinde etkili olan sağanak zaman zaman doluya dönüştü. Büyük misket boyutunda yağan dolu Üsküp beldesi ile Üsküpdere, Bayramdere, Kızılcıkdere ve Kavakdere köylerinde zarara neden oldu. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde de fırtına nedeniyle bazı fabrikaların çatıları uçtu. Üsküpdere köyünde ise dolu yüzünden cami ile bazı evlerin camları ve kiremitleri kırıldı. Çatı kenarlarındaki olukların kırıldığı gözlenen köyde, ağaçlardan meyveler döküldü. Bölgede buğday ve ayçiçeği tarlaları başta olmak üzere tarım alanlarında zarar oluştu. Üsküpdere Köyü Muhtarı Gökay Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada dolu nedeniyle bazı araçlarda büyük hasar olduğunu söyledi. Yaklaşık 1500 dekar tarım arazisinin de zarar gördüğünü anlatan Güler, 'Çok şükür insan kaybımız yok. Elma büyüklüğünde dolu yağdı. Arabalar çok hasar gördü, ahırlar hasar gördü, bazı araçlar tanınmaz halde.' dedi. Köy sakinlerinden Niyazi Çapan ise evinin mantolamasının dolu nedeniyle hasar gördüğünü ifade etti. Evinin camlarının da kırıldığını aktaran Çapan, çok korktuklarını dile getirdi. İlker Atay da aracının ve evinin camlarının kırıldığını belirterek, 'Evlerde cam, çatı, bütün kiremitler delindi. Cevizden daha büyüktü, yumruk büyüklüğünde dolu düştü.' diye konuştu.

14.06.2024 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde etkili olan dolu, tarım alanları, araçlar ve evlere zarar verdi.

Kent genelinde etkili olan sağanak zaman zaman doluya dönüştü.

Büyük misket boyutunda yağan dolu Üsküp beldesi ile Üsküpdere, Bayramdere, Kızılcıkdere ve Kavakdere köylerinde zarara neden oldu.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde de fırtına nedeniyle bazı fabrikaların çatıları uçtu.

Üsküpdere köyünde ise dolu yüzünden cami ile bazı evlerin camları ve kiremitleri kırıldı. Çatı kenarlarındaki olukların kırıldığı gözlenen köyde, ağaçlardan meyveler döküldü.

Bölgede buğday ve ayçiçeği tarlaları başta olmak üzere tarım alanlarında zarar oluştu.

Üsküpdere Köyü Muhtarı Gökay Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada dolu nedeniyle bazı araçlarda büyük hasar olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1500 dekar tarım arazisinin de zarar gördüğünü anlatan Güler, "Çok şükür insan kaybımız yok. Elma büyüklüğünde dolu yağdı. Arabalar çok hasar gördü, ahırlar hasar gördü, bazı araçlar tanınmaz halde." dedi.

Köy sakinlerinden Niyazi Çapan ise evinin mantolamasının dolu nedeniyle hasar gördüğünü ifade etti.

Evinin camlarının da kırıldığını aktaran Çapan, çok korktuklarını dile getirdi.

İlker Atay da aracının ve evinin camlarının kırıldığını belirterek, "Evlerde cam, çatı, bütün kiremitler delindi. Cevizden daha büyüktü, yumruk büyüklüğünde dolu düştü." diye konuştu.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Sağanak Yağmur, Kırklareli, Fırtına, Üsküp, Yağan, Cami, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Etkili Olan Dolu Tarım Alanlarına ve Evlere Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 00:44:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Etkili Olan Dolu Tarım Alanlarına ve Evlere Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement