Kırklareli\'nde gömülü halde bulunan anne ve oğlunun cesedi, İstanbul\'da cinayet şüphelisi gözaltına alındı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze'deki Soykırımı Kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik uygulanan soykırımı ve asrın suçunu en sert ifadelerle kınadı ve İslam dünyasını, bu suçlara karşı durmaya çağırdı. Toplantıda, Gazze'deki çocuk, kadın ve erkeklerin uğradıkları zulme karşı çıkma konusunda daha önce Birlik tarafından yayınlanan açıklama, fetva ve pratik öneriler teyit edildi ve Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik uygulanan soykırım ve asrın suçu en sert ifadelerle kınandı. Ayrıca, İslam ümmeti, halkları ve liderleri, bu acımasız saldırıya ve işgal ordusunun Gazze'de işlediği suçlara karşı durmaya, bu zalim saldırıya karşı yekvücut olmaya ve Gazze halkına gıda, içecek ve ilaç sağlamaya davet edildi.