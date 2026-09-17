Kırklareli'nde güvenlik görevlisi bankamatikte unutulan yüklü parayı sahibine teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde güvenlik görevlisi bankamatikte unutulan yüklü parayı sahibine teslim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli\'nde güvenlik görevlisi bankamatikte unutulan yüklü parayı sahibine teslim etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde özel güvenlik görevlisi, işlem yaptığı bankamatikte bulduğu yüklü miktardaki parayı güvenceye alıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemesiyle para, sahibine teslim edildi.

Kırklareli'nde özel güvenlik görevlisi, bankamatikte unutulan paranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu'nda görevli Barış Evren, işlem yapmak için gittiği bankamatikte bir miktar para olduğunu fark etti.

Parayı muhafaza altına alan Evren, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek paranın sahibini tespit etti.

Para, polis gözetiminde sahibine ulaştırıldı.

Evren, AA muhabirine, parayı gördüğü anda sahibinin acil bir ihtiyacı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Parayı cebine koymadan yetkililere haber verdiğini belirten Evren, "Bankamatiğe gittiğimde yüklü miktarda para olduğunu gördüm. Parayı hemen güvenceye alıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdim. Olay yerine gelen polis ekipleri eşliğinde parayı unutan kişiye teslim ettik." dedi.

Evren, paranın miktarının kendisi için önemli olmadığını dile getirerek, "Parayı bulduğum an sahibine acil lazım olabileceğini, belki de son parası olduğunu düşündüm. Parayı teslim ettiğimizde sahibi çok teşekkür etti. Miktarın azlığı ya da çokluğu önemli değil. Benim olmayan bir şeyi sahibine ulaştırmak için her zaman aynı şekilde hareket ederdim." diye konuştu.

Kaynak: AA
KırklareliGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler 3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
Piknikte kahreden son Daha 28 yaşındaydı, son sözleri “hatıra kalsın“ oldu Piknikte kahreden son! Daha 28 yaşındaydı, son sözleri "hatıra kalsın" oldu
Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada
Aniden yere yığıldı 14 yaşındaki Yasin’in ölüm nedeni kahretti Aniden yere yığıldı! 14 yaşındaki Yasin'in ölüm nedeni kahretti
17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı 17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı
13:55
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe’yi bin pişman etti
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
13:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu’nda olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda olacak
13:06
Putin’e şok “Rusya kahramanı“ dron saldırısında öldürüldü
Putin'e şok! "Rusya kahramanı" dron saldırısında öldürüldü
12:59
Kadir İnanır’ın vasiyet davası ertelendi Yeğeni Levent İnanır’dan dikkat çeken sözler
Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken sözler
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 14:15:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde güvenlik görevlisi bankamatikte unutulan yüklü parayı sahibine teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement