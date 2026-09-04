Kırklareli\'nde hasat ve bağ bozumu şenliği kortejle başladı, üzüm şırası yapıldı

"17. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kortej yürüyüşüyle başladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Levent Özkan Taşkoparan, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, Kent Konseyi Başkanı Abdullah Mutluer ile vatandaşlar, Şevket Dingiloğlu Parkı'ndan Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanına yürüdü.

Kortejde, akrobasi ekipleri de yer aldı.

Vali Turan, yaptığı konuşmada, bereketli Trakya topraklarının kadim kültürünü, alın terini ve üretim geleneğini yaşatan şenlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırklareli'nin farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan müstesna bir şehir olduğunu belirten Turan, "Bu topraklarda tarım ve bağcılık, yalnızca bir üretim faaliyeti değildir. Toprakla kurduğumuz bağın, emeğin, sabrın, alın terinin ve bereketin nesilden nesle aktarılan hikayesidir. Bağ bozumu da bu hikayenin en güzel geleneklerinden biridir." dedi.

Yayla Mahallesi'nin kentin geçmişten geleceğe uzanan kültür yolculuğundaki en kıymetli duraklardan biri olduğuna dikkati çeken Turan, Türkiye Yüzyılı'na yürürken bir taraftan bilim ve teknolojiyle geleceği inşa ederken, diğer taraftan topraklarına, kültürlerine ve milli değerlere sahip çıktıklarını vurguladı.

Belediye Başkanı Bulut da kentte üzüm üretiminin her geçen gün arttığını söyledi.

Birlik ve beraberlik açısından bu tür şenliklerin önemli olduğunu dile getiren Bulut, şenliğin hayırlı olmasını temenni etti.

Kent Konseyi Başkanı Mutluer ise bu şenlikle kentin geleneğine sahip çıkıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu. Bu sırada baygınlık geçiren bir kadın, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Daha sonra talika??????? (at arabası) üzerindeki kazana doldurulan üzümler ezilerek şıra yapıldı. Ardından en iyi üzüm yetiştirme yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Şenlik, 6 Eylül Pazar günü sona erecek.