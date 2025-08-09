Kırklareli\'nde Hırsızlık Operasyonu

Kırklareli'nde hırsızlık operasyonunda tutuklanan zanlının evinde çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı evlerden ziynet eşyalarının çalındığı bilgisine ulaştı.

Ekipler yaptığı çalışmada çok sayıda hırsızlık olayına karışan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla şüpheli K.T, yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 9 bilezik, 2 altın bileklik, beşi bir yerde, yarım altın, küpe, kolye ile 9 çeyrek altın ele geçirildi.