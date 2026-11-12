Kırklareli'nde ihraç polis ve askerlerin bulunduğu araçta 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli'nde ihraç polis ve askerlerin bulunduğu araçta 5 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kırklareli'nde yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 4'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı. Babaeski'de durdurulan araçta meslekten ihraç edilmiş bir polis, bir astsubay ve iki pilot subay bulunuyordu; emniyetteki işlemler sürüyor.

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 4'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları kapsamında şüpheli bir aracı takibe aldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda araç Babaeski ilçesi Bostanlı mevkisinde durduruldu.

Araç içerisinde daha önce meslekten ihraç edildikleri belirlenen polis memuru M.O, astsubay C.A, pilot üsteğmen E.B. ve pilot teğmen O.Ç. yakalandı.

Olayla ilgili 4 FETÖ şüphelisi ile aynı araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen T.Y. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
KırklareliBabaeskiGüvenlik3. SayfaGüncelPilotPolisTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Paşinyan Türkiye’den yeni görüntü yayınladı Cebine muz koydu Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu
Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
Denizli’de acı olay Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu Denizli'de acı olay! Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu
Merkez Bankası’ndan kredi kararı İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
10:00
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
09:41
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
09:27
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
09:12
Galatasaray’ın gözü Fenerbahçeli yıldızda Bedava alacaklar
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar
08:30
İran’da bir ilk Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
08:03
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 10:14:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde ihraç polis ve askerlerin bulunduğu araçta 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android