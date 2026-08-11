Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Yapıldı
Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında toplanan İl Encümeni, il genelindeki çalışmaları değerlendirerek gündem maddelerini karara bağladı. Turan, ortak akılla kentin kalkınması için çalıştıklarını belirtti.
Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, encümen üyeleri katıldı.
Toplantıda, il genelinde yürütülen ve planlanan çalışmalar değerlendirilerek gündem maddeleri karara bağlandı.
Vali Turan, kentin kalkınması için ortak akılla çalıştıklarını vurguladı.
Alınan kararların Kırklareli'ne ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
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