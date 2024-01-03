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Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında, geçen yıl meydana gelen asayiş ve trafik olayları görüşüldü. Ayrıca, yıl boyunca yapılması planlanan asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri değerlendirildi. Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar da ele alındı. Vali Ekici, kolluk kuvvetlerine teşekkür etti ve okul yöneticileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Kırklareli\'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
03.01.2024 - 09:19,
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Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, geçen yıl kentte meydana gelen asayiş ve trafik olayları görüşüldü.

Ardından, yıl boyunca yapılması planlanan asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri değerlendirildi.

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar da konuşuldu.

Vali Ekici, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Vali Ekici, okul yöneticileriyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde okulların genel durumunun değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, okul yöneticilerin isteklerini dinledi.

Kentte okul binalarının genel durumunun iyi olduğunu ifade eden Ekici, eğitim alanında ciddi yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Eğitim öğretimin önemine değinen Ekici, okullarda hiç bir eksik kalmaması için çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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