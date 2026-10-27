Kırklareli\'nde İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Turan başkanlığında yapıldı

Kırklareli'nde İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen toplantıda, idarede birliğin sağlanması, yürütülen iş ve hizmetlerin gözden geçirilmesi ile kamu kurumlarının uyum içinde çalışması amacıyla alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Turan, Kırklareli için güçlü koordinasyon, etkin yönetim ve kesintisiz hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırmak için mücadele ettiklerini ifade eden Turan, "Kurumlar arası uyumu en üst seviyede tutmak öncelikli hedefimizdir. İlimizin kalkınması ve refahı için tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.