Kırklareli'nde İtikaf Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde İtikaf Yapılıyor

13.03.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de ramazanın son 10 gününde Ulu Cami'de itikaf ibadeti ile manevi bir atmosfer yaşıyor.

Kırklareli'nde Hz. Muhammed'in sünnetlerinden biri olan itikafı yerine getirmek isteyenler, ramazan ayının son 10 gününü Ulu Cami'de ibadetle geçiriyor.

İtikaf sünnetini yerine getirmek isteyen Hüseyin Yazıcı, Mustafa Gül ve Fatih Başkurt, Ulu Cami'de kendilerini ibadete adayarak ramazanın manevi iklimini itikafla daha derinden yaşıyor.

İftar ve sahurlarını camide yapan vatandaşlar, zaruri ihtiyaçları dışında camiden ayrılmıyor.

Bu yıl ilk kez itikafa girdiğini belirten Mustafa Gül, AA muhabirine, ramazan ayını Hz. Muhammed'in sünnetlerinden biri olan itikafla taçlandırdığını söyledi.

Gül, bu süreçte ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiğini belirterek, dünya işlerinden uzaklaşıp ramazanın manevi iklimini daha yoğun yaşadığını dile getirdi.

Geçen yıl itikafa giren Fatih Başkurt'u gördükten sonra kendisinin de bu yıl itikafa girdiğini anlatan Gül, "Sağlığım el verdiği sürece bundan sonra her yıl itikafa girmek istiyorum. İtikaf, kişinin kendini muhasebeye çekmesi, yaptığı ve yapamadığı ibadetleri gözden geçirmesi için büyük bir fırsat." diye konuştu.

Fatih Başkurt da 7 yıldır itikafa girmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ulu Cami İmamı Ufuk Çalışkan da ramazanın son 10 gününde itikafa girenlerin dünya meşgalelerinden uzaklaşarak manevi anlamda inzivaya çekildiklerini söyledi.

İtikafın Hz. Peygamber'in ümmetine tavsiye ettiği bir ibadet olduğunu belirten Çalışkan, erkeklerin camide, kadınların ise evlerinde itikafa girebildiklerini kaydetti.

Kırklareli'nde de bazı vatandaşların her yıl bu sünneti yerine getirdiğini dile getiren Çalışkan, itikafa girenlere camide destek olduklarını söyledi.

İtikafta ibadetin sınırının olmadığını belirten Çalışkan, şöyle konuştu:

"İtikafta insan ruh dinginliği bulur ve kendini muhasebeye çeker. Bu süreçte bolca Kur'an-ı Kerim okunur, manaları üzerinde düşünülür. İtikaf süresi boyunca kişi elinden geldiği kadar nafile namazlarını kılar, kazaya kalmış namazlarını eda eder. Zikir, tespih ve tahlillerle ibadetini süsleyerek 10 günü ibadetle geçirir ve ramazanın manevi ikliminden en güzel şekilde yararlanır."

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde İtikaf Yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:23:32. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde İtikaf Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.