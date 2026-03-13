Kırklareli'nde İtikaf Yapılıyor

Kırklareli'nde Hz. Muhammed'in sünnetlerinden biri olan itikafı yerine getirmek isteyenler, ramazan ayının son 10 gününü Ulu Cami'de ibadetle geçiriyor.

İtikaf sünnetini yerine getirmek isteyen Hüseyin Yazıcı, Mustafa Gül ve Fatih Başkurt, Ulu Cami'de kendilerini ibadete adayarak ramazanın manevi iklimini itikafla daha derinden yaşıyor.

İftar ve sahurlarını camide yapan vatandaşlar, zaruri ihtiyaçları dışında camiden ayrılmıyor.

Bu yıl ilk kez itikafa girdiğini belirten Mustafa Gül, AA muhabirine, ramazan ayını Hz. Muhammed'in sünnetlerinden biri olan itikafla taçlandırdığını söyledi.

Gül, bu süreçte ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiğini belirterek, dünya işlerinden uzaklaşıp ramazanın manevi iklimini daha yoğun yaşadığını dile getirdi.

Geçen yıl itikafa giren Fatih Başkurt'u gördükten sonra kendisinin de bu yıl itikafa girdiğini anlatan Gül, "Sağlığım el verdiği sürece bundan sonra her yıl itikafa girmek istiyorum. İtikaf, kişinin kendini muhasebeye çekmesi, yaptığı ve yapamadığı ibadetleri gözden geçirmesi için büyük bir fırsat." diye konuştu.

Fatih Başkurt da 7 yıldır itikafa girmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ulu Cami İmamı Ufuk Çalışkan da ramazanın son 10 gününde itikafa girenlerin dünya meşgalelerinden uzaklaşarak manevi anlamda inzivaya çekildiklerini söyledi.

İtikafın Hz. Peygamber'in ümmetine tavsiye ettiği bir ibadet olduğunu belirten Çalışkan, erkeklerin camide, kadınların ise evlerinde itikafa girebildiklerini kaydetti.

Kırklareli'nde de bazı vatandaşların her yıl bu sünneti yerine getirdiğini dile getiren Çalışkan, itikafa girenlere camide destek olduklarını söyledi.

İtikafta ibadetin sınırının olmadığını belirten Çalışkan, şöyle konuştu:

"İtikafta insan ruh dinginliği bulur ve kendini muhasebeye çeker. Bu süreçte bolca Kur'an-ı Kerim okunur, manaları üzerinde düşünülür. İtikaf süresi boyunca kişi elinden geldiği kadar nafile namazlarını kılar, kazaya kalmış namazlarını eda eder. Zikir, tespih ve tahlillerle ibadetini süsleyerek 10 günü ibadetle geçirir ve ramazanın manevi ikliminden en güzel şekilde yararlanır."