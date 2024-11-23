Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 297 litre kaçak alkol, tabanca, tüfek ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
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