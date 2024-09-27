Kırklareli\'nde Kaçakçılık Operasyonunda 5 Tutuklama

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Kırklareli'nde bir haftada kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-22 Eylül tarihlerinde 26 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol hükümleriyle serbest kalırken, 24 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 68 gram esrar, 725 uyuşturucu hap, 55 gram metamfetamin, 9 gram kenevir tohumu, 4 kök skunk, 2 gram bonzai, 3 av tüfeği, tabanca ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.