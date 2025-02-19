Kırklareli'nde Kar Kalınlığı 25 Santimetreyi Buldu - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kar Kalınlığı 25 Santimetreyi Buldu

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, kar kalınlığı 25 cm ulaştı.

19.02.2025 23:16
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini arttırdı: Yer yer kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırarak devam ederken yer yer kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Kofçaz ilçesi ve Demirköy ilçelerinde yağış etkili oluyor.

Özellikle Demirköy ilçesine bağlı Mahya Tepe ile Jandarma Kule mevkiinde kar yağışı etkisini artırarak tipi şeklinde devam ediyor. Yer yer kar kalınlığının 25 santimetreye kadar ulaşıldığı bölgede jandarma ekipleri sürücüleri kış lastiği ve zincir takmaları konusunda uyardı.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda olumsuzluk yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçülen bölgelerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Kar Kalınlığı 25 Santimetreyi Buldu - Son Dakika

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