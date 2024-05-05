Kırklareli'nde 9 Bin 600 Litre Karışımlı Yakıt Ele Geçirildi, Sürücü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 9 Bin 600 Litre Karışımlı Yakıt Ele Geçirildi, Sürücü Gözaltına Alındı

Kırklareli\'nde 9 Bin 600 Litre Karışımlı Yakıt Ele Geçirildi, Sürücü Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir tankerde bulunan 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi. Yakıt tankerinden alınan numunede yapılan inceleme sonucunda yakıtın karışımlı olduğu tespit edildi ve sürücü gözaltına alındı.

05.05.2024 09:33
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Kırklareli'nde bir tankerde 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, karışımlı kalorifer yakıtı satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, T.D. idaresindeki yakıt tankerini Pınarhisar ilçesinde durdurdu. Akaryakıt tankerinden alınan numunede yapılan incelemede, araçtaki 9 bin 600 litre yakıtın karışımlı olduğu belirlendi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 9 Bin 600 Litre Karışımlı Yakıt Ele Geçirildi, Sürücü Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 9 Bin 600 Litre Karışımlı Yakıt Ele Geçirildi, Sürücü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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