Kırklareli'nde Kosova ile Dostluk Ziyareti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka'yı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bulut, Türkiye ile Kosova arasındaki köklü dostluk bağlarının her geçen gün pekiştiğini vurguladı.

Kırklareli'nin bir Balkan şehri olarak bu bağların güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Bulut, iki ülke arasındaki kardeşlik ve iş birliği ruhunu yerel yönetimler düzeyinde de artırmak için gayret göstereceklerini belirtti.

Damka da, Bulut'a teşekkür etti.

"Yetişkin ve Çocuklarda Sağlıklı Beslenme" konferansı

Vize ilçesinde, "Yetişkin ve Çocuklarda Sağlıklı Beslenme" konferansı düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulunda, düzenlenen konferansa, Diyetisyen ve Gıda Mühendisi Serap Sefünç konuşmacı olarak katıldı.

Sefünç, dengeli beslenme, doğru gıda tercihleri ve günlük yaşamda beslenme konusunda sunum gerçekleştirdi.

Konferansın ardından Vize Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Oğuz Akgüneş, Sefünç'e teşekkür belgesi takdim etti.

Yeşilaydan, Türk Anneler Derneğine ziyaret

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya, Türk Anneler Derneği Kırklareli Şube Başkanı Hülya Koyuncu'yu ziyaret etti.

Koyuncu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeşilay'ın özellikle bağımlılık konusunda çok güzel çalışmalar yaptığını belirtti.

Karakahya da çalışmaları hakkında Koyuncu'ya bilgi verdi.