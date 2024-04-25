Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli\'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı

Demirköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile jandarma komutanlığı ekipleri ilçeye düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan araçlardan bazıları polis ve jandarma araçlarına çarparak bölgeden uzaklaştı. Kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

25.04.2024 16:33
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Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Demirköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile jandarma komutanlığı ekipleri ilçeye düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçlardan bazıları polis ve jandarma araçlarına çarparak bölgeden uzaklaştı.

Kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Demirköy, Jandarma, Göçmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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