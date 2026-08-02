Kırklareli'nde KÖYDES Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde KÖYDES Toplantısı Yapıldı

Kırklareli\'nde KÖYDES Toplantısı Yapıldı
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Kırklareli Valiliği, KÖYDES projeleri için toplantı düzenledi, köylerin altyapısı ele alındı.

Kırklareli Valiliğince KÖYDES Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2026 yılı İl Özel İdaresi Yatırımları ve Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köy yolları, içme suyu, kanalizasyon ve diğer kırsal altyapı yatırımları görüşüldü.

Vali Turan, konuşmasında, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kırsal kalkınmayı güçlendiren yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Köylerin yaşam kalitesini artıracak çalışmaların vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla planlı ve titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Turan, köylere yapılan yatırımlara önem verdiklerini kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Geriş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde KÖYDES Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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