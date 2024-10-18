Kırklareli'nde Meme Kanseri İçin Farkındalık Yürüyüşü - Son Dakika
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Kırklareli'nde Meme Kanseri İçin Farkındalık Yürüyüşü

Kırklareli\'nde Meme Kanseri İçin Farkındalık Yürüyüşü

Kırklareli'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliği kapsamında yürüyüş ve gösteri yapıldı.

18.10.2024 17:50
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Kırklareli'nde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında oyun havası eşliğinde farkındalık yürüyüşü yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce, gerçekleştirilen etkinlikte müdürlük bahçesi girişine pembe boya ile "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" yazıldı.

Ellerinde pembe balon ile "Yaşama zaman tanıyın", "Kanser değil sen güçlüsün" ve "Geç kalma sağlıklı kal" yazılı dövizleri taşıyan grup, oyun havası ve halk oyunları ekibi eşliğinde kentte yürüyüş yaptı.

Grup, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile İstasyon Caddesi'nin ardından Millet Bahçesi'ne ulaştı. Etkinlikte halk oyunları ekibi gösteri sundu.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, konuşmasında, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla yürüyüş yaptıklarını belirtti.

Özellikle 40 yaş ve üzeri tüm kadınları ücretsiz kanser taramalarına davet eden Cerit, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Her 8 kadından 1'inin meme kanseri tedavisi gördüğünü belirten Cerit, "Bu nedenle ciddi bir rakamla karşı karşıyayız. Özellikle KETEM'lerimiz, Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz, Toplum Sağlığı Merkezlerinde meme kanserine yönelik bir çok çalışma yapılıyor. Yaptığımız faaliyet ve etkinliklerde tüm kadınlarımıza sesleniyoruz. Mutlaka kadınlarımız meme kanseri taramalarını yaptırsınlar." diye konuştu.

Etkinliğe Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un eşi Özge Bulut, Kanser Savaş Derneği Başkanı Remzi Berkel ile sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Meme Kanseri İçin Farkındalık Yürüyüşü - Son Dakika

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