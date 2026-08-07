Kırklareli\'nde Mısır Zararlısıyla Mücadele

Kırklareli'nde mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele çalışmalar sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz'da mısır ekiliş alanlarında feromon tuzağı kurulum işlemleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, batı mısır kök kurdu olarak bilinen zararlının özellikle mısır ve diğer tahıl ürünlerinde hasara neden olabileceğini belirtti.

Larvaların genellikle bitkinin gövdesinde tüneller açarak verimi düşürdüğünü aktaran Karaca, teknik personellerin bölgede çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Referans parsel tespit çalışmaları

Pehlivanköy ilçesinde tarım arazilerinde referans parsel tespit çalışmaları sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinin güncel kullanım durumlarını belirlemek amacıyla çalışmada bulunuyor.

Uydu verilerini esas alan ekipler, sahada arazi kontrollerini gerçekleştiriyor.