Kırklareli'nde Trafik Kazaları Kamerada

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Kırklareli'nde meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde yaşanan bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntüleri basınla paylaşıldı.

Görüntülerde, Lüleburgaz ilçesinde Yeni Devlet Hastanesi Kavşağı'nda belirli zamanlarda dört otomobilin kontrolden çıkarak devrildiği anlar yer alıyor.

TOKİ Kavşağı'nda ise otomobille bisikletlinin çarpışması kameralarca kaydedildi.

Kent merkezinde de hafif ticari araç ve motosikletle iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri, "Unutmayın! uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır", "Yanılmayın! trafik kazaları asla kazayla olmaz." notuyla paylaştı.