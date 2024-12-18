Kırklareli'nde Mobil Göç Noktası Denetimi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Mobil Göç Noktası Denetimi

Kırklareli\'nde Mobil Göç Noktası Denetimi

Vali Uğur Turan, düzensiz göçmenlerin tespiti için Mobil Göç Noktası çalışmalarını inceledi.

18.12.2024 09:47
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentte düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracındaki çalışmaları inceledi.

Turan, Dereköy Sınır Kapısı yolunda İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan asayiş ve trafik uygulama noktasında bulunan araçtaki çalışmalar hakkında İl Göç Müdürü Ahmet Temelci'den bilgi aldı.

Mobil Göç Noktasında düzensiz göçmenlerin kimlikleri sorguluyor.

Kimlik ibraz edemeyenlerin araç içerisinde İl Göç İdaresi personelince Göç Veri Tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılıyor.

Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezine alınıp sınır dışı işlemleri başlatılıyor.

Mobil araç şok uygulamalarda kentin farklı noktaları ile ilçelerde görev alıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Göçmenler, Güvenlik, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Mobil Göç Noktası Denetimi - Son Dakika

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