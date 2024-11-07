Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentte düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracındaki çalışmaları inceledi.
Turan, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan araçtaki çalışmalar hakkında İl Göç Müdürü Ahmet Temelci'den bilgi aldı.
Mobil Göç Noktasında düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen göçmenlerin kimlikleri sorguluyor.
Kimlik ibraz edemeyenlerin araç içerisinde İl Göç İdaresi personelince Göç Veri Tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılıyor.
Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler Geri Gönderme Merkezine alınıp sınır dışı işlemleri başlatılıyor.
Mobil araç şok uygulamalarda kentin farklı noktaları ile ilçelerde görev alıyor.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Mobil Göç Noktası İncelemesi - Son Dakika
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