Kırklareli\'nde Motosiklet Kazası

Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.
Ali Ö. yönetimindeki 39 ADJ 752 plakalı motosiklet, Öztürk Bulvarı'nda park halinden yola çıkan 39 ES 956 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, motosikletli kurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan cadde, polis ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
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