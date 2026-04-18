Kırklareli\'nde Öğrenci Servisleri Denetlendi

Kırklareli'nde öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şubesi, Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelince öğrenci servisleri denetlendi.
Gerekli denetimleri yapan ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takılması, hız limitleri ve yolcu indirme-bindirme noktalarında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyardı.
