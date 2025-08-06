Kırklareli\'nde Orman Yangını Kontrol Altında

Kırklareli'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Dereköy köyünde Istırga mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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