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Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri çevre temizliği yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Karahıdır korusunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler plastik, cam ve kağıt atıkları topladı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri etkinlikte öğrencilere doğa ve çevrenin korunması konusunda bilgi verdi.

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası"

Lüleburgaz'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri sürüyor.

Halk Eğitimi Merkezince Lüleburgaz Yıldızları Spor Kompleksinde tenis turnuvası düzenlendi.

Tenis antrenörleri Saadet Aydan ve Evrim Çelepçi'nin hakemliğini yaptığı turnuvada 40 sporcu mücadele etti.

Turnuvada, dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kasım Konak da turnuvayı takip etti.

Otomobil ile at arabasının çarpıştı

Lüleburgaz'da otomobil ile at arabasının çarpıştığı kazada at telef oldu.

İstasyon Caddesi Durak Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 AAS 034 plakalı otomobil ile at arabası çarpıştı.

Kazada, otomobilde maddi hasar oluştu. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan at ise telef oldu.

Telef olan at, belediye ekiplerince olay yerinden alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.