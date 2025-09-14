Kırklareli'nde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Dereköy Karakaçanlar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Köylülerin de yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 25 dekar alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
