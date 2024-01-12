Kırklareli\'nde Polis ve Jandarma Ekipleri Düzensiz Göçle Mücadeleye Devam Ediyor

Kırklareli'nde polis ve jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri kentin 6 noktasında oluşturulan uygulama noktaların 24 saat esasına göre denetim yapıyor.

Ekipler uygulama noktalarındaki araçların ve sürücülerin evraklarını kontrol ediyor. Özellikle kapalı kasa araçlarda arama yapılıyor.

Denetimlere özel harekat polisleri de destek veriyor. Tedbir amaçlı uygulama noktalarına kapanda bulunduruluyor.

Jandarma ekipleri de kırsalda denetimlerine devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarına zaman zaman helikopterde destek veriyor.

Geçen yıl yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 26 bin 373 düzensiz göçmenin yakalanmıştı.