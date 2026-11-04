Kırklareli'nde sağanak sürerken polis sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı - Son Dakika
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Kırklareli'nde sağanak sürerken polis sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı

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Kırklareli\'nde sağanak sürerken polis sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor; Edirne ve Kırklareli'nde yollarda su birikintileri oluştu. Kırklareli'nde polis sürücüleri uyardı, Edirne ve Kırklareli'nde sıcaklık 11 derece; Tekirdağ'da yağışın öğle saatlerinden itibaren sağanak sürmesi bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak devam ediyor.

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kırklareli'nde sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Tekirdağ'da da sabah saatlerinde görülen hafif yağışın, öğle saatlerinden itibaren sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
KırklareliTekirdağGüncelEdirnePolisYaşamSon Dakika

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