Kırklareli'nde sağlık toplantısında acil servis yoğunluğu ve randevu süreleri ele alındı
Kırklareli'nde Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması ve poliklinik randevu süreçlerinin kolaylaştırılması gibi konular görüşülerek, vatandaşların nitelikli sağlık hizmetine hızlı erişimi için tedbirler değerlendirildi.
Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, kamu hastaneleri başhekimleri ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri katıldı.
İl genelindeki sağlık yatırımları ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması ve poliklinik hizmetlerinde randevu alma süreçlerinin kolaylaştırılması gibi konular görüşüldü.
Toplantıda, vatandaşların en nitelikli sağlık hizmetine hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla alınacak tedbirler ve çözüm önerileri değerlendirildi.
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