Kırklareli\'nde Sahte İçki İddiası: 3 Sanık 15 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Yargılanacak

Kırklareli'nde sahte içki satarak 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen 3 sanık, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık M.B, H.K. ve M.S. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede, 12 Ekim 2020 tarihinde Vize ilçesinin Kıyıköy beldesi Liman mevkisinde maktul Soner Tolukan, Tayfun Yatkın, Tufan Abay ve Mustafa Başlı'nın birlikte içki içtikten sonra rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmalarının ardından soruşturma başlatıldığı bilgisi yer aldı.
Maktullerin tedavileri sırasında önce görme yetilerini kaybettiği, daha sonra vefat ettiği belirtilen iddianamede, maktullerin sahte içki tüketmesi sonucu metanol zehirlenmesine bağlı hayatını kaybettiği tespitine yer verildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında maktullerin sahte içkiyi sanık A.B'nin işlettiği restorandan temin ettiği, bu içkiyi maktullere sanık H.K'nin teslim ettiği aktarılan iddianamede, sanıklara yönelik HTS kayıtları ile iletişimin dinlenmesi sonucu sahte içkinin Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde M.S. tarafından üretilip piyasaya sürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.
Sanık M.B, H.K. ve M.S, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Olay
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Ekim 2020'de Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde sahte içki içen 4 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlatılmış, Kırklareli ve Vize Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Kırklareli merkezli İstanbul ve Tekirdağ'da teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheli tespit edilmişti.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı. Ara tutukluluk değerlendirmesinde 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 ton 152 litre sahte içki, iki av tüfeği, 26 fişek, 750 boş şişe kapağı, içki firmalarına ait 1500 etiket, 1200 TAPDK etiketli sahte bandrol, 500 Bulgaristan etiketli sahte bandrol, 100 alkol kiti, çok sayıda boş içki şişesi ile bir kamyonet ele geçirilmişti.
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