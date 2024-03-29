Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde alınan tedbirler değerlendirildi.
Vali Ekici, seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
Seçimin hayırlı olması dileğinde bulunan Ekici, güvenlik güçlerine de çalışmalarında başarılar diledi.
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