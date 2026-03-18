Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu

18.03.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valiliğince şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Kırklareli Valiliğince şehitler için mevlit programı düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, müezzin Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Ardından İl Müftü Vekili Nurettin Güneş vaaz verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin yalnızca bir savaşın adı değil, inancın ve imkansızlıkların nasıl aşabileceğinin, vatan sevgisinin her türlü zorluğun üstünde tutulduğunun, millet olma şuurunun bir destana dönüştüğünün en güçlü nişanesi olduğunu söyledi.

Çanakkale'de yokluk içerisinde gösterilen azim, cesaret ve fedakarlığın bir milletin karakterini ortaya koyduğunu ifade eden Turan, "Bugün bizlere düşen görev bu kutsal emaneti korumak, milli birlik ve beraberliğimizi her şart altında muhafaza etmek, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak ve bu yüksek sorumluluk bilincini gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Turan, şehitlerin rahmet ve minnetle yad edildiğini dile getirdi.

Programa, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı İşte kazanan Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı! İşte kazanan
Ahmet Çakar’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Paket paket tavuklar çöpe gitti Paket paket tavuklar çöpe gitti
İran’ın Dünya Kupası’na katılmak için bir şartı var İran'ın Dünya Kupası'na katılmak için bir şartı var
Rusya: Ukrayna’da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

14:49
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
14:40
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
14:34
Tunceli’de 30 yıl sonra bir ilk
Tunceli'de 30 yıl sonra bir ilk
14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 15:06:51. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.