Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak hayatı durdurdu - Son Dakika
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Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak hayatı durdurdu

Kırklareli\'nde aniden bastıran sağanak hayatı durdurdu
20.07.2026 22:11
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Kırklareli'nde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık, gök gürültülü sağanağa dönüştü. Yağışla sıcaklık 33'ten 22 dereceye düştü, sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye başkanının halk buluşması da yağış nedeniyle kapalı alana alındı ve polis sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yağışla yerini serin havaya bıraktı. Hava sıcaklığı yağış sonrası 33 dereceden 22 dereceye düştü.

Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini bekledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un Atatürk Mahallesi'ndeki Şehit Anıl Yalap Parkı'nda düzenleyeceği "Halk buluşması" etkinliğine gelen vatandaşlar da yağış nedeniyle kapalı alanlara sığındı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.?

Yağışın hafta boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak hayatı durdurdu - Son Dakika

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