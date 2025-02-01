Kırklareli'nde Sosyal Hizmet ve Spor Faaliyetleri - Son Dakika
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Kırklareli'nde Sosyal Hizmet ve Spor Faaliyetleri

Kırklareli\'nde Sosyal Hizmet ve Spor Faaliyetleri

Sosyal Hizmetler Müdürü Özbaş, merkez ziyareti ve personel görüşmelerinin ardından, spor yatırımlarını değerlendirirken, Hentbol Yıldız Kızlar müsabakaları yapıldı.

01.02.2025 14:46
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Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret etti.

Özbaş, Merkez Müdürü Erdal Tekin'den brifing aldı.

Ardından merkezi gezen Özbaş, personelin isteklerini dinledi.

Babuşcu, incelemede bulundu

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Demirköy ilçesindeki spor tesislerinde incelemede bulundu.

Babuşcu, tesisleri gezip yetkililerden bilgi aldı.

Spora yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden Babuşcu, yatırımların devam edeceğini söyledi.

Hentbol Yıldız Kızlar müsabakaları yapıldı

Kırklareli'nde Hentbol Yıldız Kızlar müsabakaları düzenlendi.

Kırklareli Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda 10 takım mücadele etti.

Müsabakalarda başarılı olan Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA

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