Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde limandaki balıkçı teknelerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, avdan limana dönen teknelerdeki balıkların asgari avlanabilir boyları, av araçlarının uygunluğu ile ruhsat ve izin belgeleri incelendi.
Balıkçı teknelerinde avlanan balıkların kota uygunluğu, miktar doğruluğu ve taşıma koşulları da kontrol edildi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Su Ürünleri Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?